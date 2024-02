Vasco confirma venda de Gabriel Pec ao Los Angeles Galaxy

O Vasco oficializou nesta terça-feira a venda do atacante Gabriel Pec. O jogador vai atuar pelo Los Angeles Galaxy.

Pec é cria das categorias de base do time carioca. O atacante teve sua melhor temporada em 2023, quando foi um dos destaques da equipe.

Na temporada passada, terminou o ano como artilheiro do time com 14 gols marcados, sendo uma peça crucial para a permanência do Vasco na primeira divisão.

O Cruzmaltino não informou os valores da negociação. No entanto, os números giram em torno de R$ 50 milhões de reais, com o time ficando com uma parte dos direitos econômicos do jogador.

Gabriel Pec está com a Seleção Brasileira na disputa do Pré-Olímpico. Após o torneio, o jogador irá viajar direto para os Estados Unidos para integrar ao elenco do Los Angeles Galaxy.

O Vasco da Gama informa que concluiu nesta segunda-feira (29/01) a transferência, de forma definitiva, do atleta Gabriel Pec para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. Promovido aos profissionais em 2019, o talentoso jogador disputou 179 partidas nas cinco últimas... pic.twitter.com/nBSR1o1RZ1 ? Vasco da Gama (@VascodaGama) January 30, 2024

Confira a nota oficial do Vasco:

O Vasco da Gama informa que concluiu nesta segunda-feira (29/01) a transferência, de forma definitiva, do atleta Gabriel Pec para o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos.

Promovido aos profissionais em 2019, o talentoso jogador disputou 179 partidas nas cinco últimas temporadas, marcando 26 gols e dando 14 assistências.

O Gigante da Colina deseja sorte ao atleta em seu novo desafio, com a certeza de que a "Raiz Vasco" continuará viva. Que mais um coração infantil brilhe no exterior!

Boa Sorte, Cria!