Trio do Água Santa reencontra Santos após passagem apagada

Na tentativa de evitar o rebaixamento, o Santos fez 22 contratações em 2023, com uma parcela considerável fracassando. O Peixe reencontrará três jogadores que compuseram essa lista na próxima rodada do Paulistão.

De volta ao Água Santa, Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga reforçaram por empréstimo o Alvinegro Praiano no ano passado. Com o insucesso, nenhum deles foi adquirido em definitivo pelo time.

Do trio, o que mais teve oportunidades foi o lateral. No período, Gabriel participou de 22 embates, começando 12 vezes como titular.

Já o Mezenga foi o único que conseguiu marcar um gol com a camisa do Santos, em 11 jogos disputados, nas oitavas de final frente ao Bahia. Porém, na disputa de pênaltis, ele desperdiçou e o Peixe acabou eliminado.

Por fim, Luan Dias também não repetiu o futebol apresentado no Paulistão 2022 e teve uma passagem apagada. Em oito jogos, o meia não teve nenhuma participação em tento.

O reencontro está marcado para às 21h35 (de Brasília) desta quarta-feira, pela quarta rodada do Paulistão. Com seis pontos, o Santos ocupa a ponta do Grupo A, com seis pontos.