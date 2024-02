Treinador do Tottenham não espera mais reforços em janeiro

Em entrevista coletiva na manhã desta terça-feira, o técnico Ange Postecoglou revelou que não vê mais contratações para os Spurs nos últimos dias da janela de transferências. O Tottenham foi a única equipe do Big-Six da Inglaterra que se reforçou no mês de janeiro.

"Olha, vejo como improvável (mais um reforço). Não vejo mais ninguém chegando. Saídas é um pouco diferente porque não estou comprometido com isso, outras pessoas estão fazendo esse trabalho. Eu diria que é improvável nas duas frentes (entradas e saídas)", disse o australiano.

Nessa janela, o Tottenham trouxe dois reforços. O atacante alemão Timo Werner chegou por empréstimo de seis meses, vindo do RB Leipzig, com opção de compra em 17 milhões de libras. Já o zagueiro romeno Dragusin veio em definitivo do Genoa por cerca de 25 milhões de libras. Inclusive, o defensor negou uma oferta do Bayern de Munique para se juntar aos Spurs.

Por outro lado, houve muitas saídas, a grande maioria por empréstimo. A única saída definitiva foi do goleiro Hugo Lloris, campeão mundial com a França, para o LAFC (EUA). Estão emprestados até o fim da temporada: Tanganga, Spence, Dier, Reguilón, Perisic e Phillips.

O Tottenham entra em campo nesta quarta-feira contra o Brentford, pela Premier League.