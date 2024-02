Taffarel anuncia retorno à Seleção Brasileira para integrar comissão de Dorival Júnior: "Orgulhoso"

Cláudio Taffarel está de volta à Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira, o tetracampeão mundial anunciou seu retorno ao cargo de preparador de goleiros por meio das redes sociais e, assim, fará parte da comissão técnica de Dorival Júnior.

"Feliz e orgulhoso de servir à Seleção Brasileira novamente. Que seja um ciclo de muito trabalho e de muitas vitórias. Que Deus nos abençoe", escreveu o ex-goleiro em seu perfil no Instagram.

Taffarel foi o preparador de goleiro da Canarinho por quase dez anos. O ex-atleta esteve na função de 2014 a 2022, mas deixou o cargo fixo com a saída do técnico Tite após a eliminação do Brasil para a Croácia na Copa do Mundo do Catar.

Taffarel até chegou a exercer a função pontualmente na data Fifa de junho, quando o Brasil disputou dois amistosos contra Guiné e Senegal em solo europeu.

Após a saída de Tite, Diniz foi apontado como interino e esteve no comando da Seleção durante seis meses. No período em que o treinador do Fluminense esteve à frente da Amarelinha, quem assumiu a posição de preparador de goleiros foi Marquinhos.

Vale lembrar que Taffarel também é o preparador de goleiros do Liverpool, da Inglaterra. Dessa forma, ele voltará a trabalhar com o goleiro Alisson, dos Reds, a nível de clube e seleção.