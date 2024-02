Corinthians defende 'tabu' de quase 10 anos contra São Paulo em Itaquera

O Corinthians nunca perdeu para o São Paulo na Neo Química Arena. O tabu perdura por quase 10 anos e será colocado à prova novamente, nesta terça-feira (30), pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

O primeiro Majestoso disputado em Itaquera ocorreu em setembro de 2014, pelo Campeonato Brasileiro. Nesse recorte de quase uma década, o Corinthians venceu 10 vezes, além das equipes terem empatado em oito oportunidades.

Mais recentemente, o São Paulo se fortaleceu e passou a dar mais trabalho para o Alvinegro na Arena. Dos últimos cinco clássicos, quatro terminaram empatados.

No último Majestoso realizado em Itaquera, disputado em julho do ano passado, o Corinthians venceu por 2 a 1. Na ocasião, Renato Augusto marcou os dois gols dos mandantes em duelo válido pela ida da semifinal da Copa do Brasil. O clássico também ficou marcado pelo gol de Luciano e sua comemoração provocativa, chutando a bandeirinha de escanteio com o símbolo do Timão.

Para o duelo desta terça, o São Paulo chega mais encorpado, com a manutenção da base que venceu a Copa do Brasil em 2023, apesar da saída do técnico Dorival Júnior. O Corinthians, por sua vez, vive momento de reconstrução e não conta com muitas peças confiáveis no elenco até o momento. Uma derrota para o rival e, por consequência, o fim do tabu, colocaria forte pressão em Mano Menezes e seus comandados.

A bola rola às 19h30 (de Brasília).

Os 18 jogos de invencibilidade do Corinthians contra o São Paulo na Arena:

21/9/2014 - Corinthians 3 x 2 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

18/2/2015 - Corinthians 2 x 0 São Paulo (Copa Libertadores)

22/11/2015 - Corinthians 6 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

14/2/2016 - Corinthians 2 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista)

17/7/2016 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

23/4/2017 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Paulista)

11/6/2017 - Corinthians 3 x 2 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

28/3/2018 - Corinthians 1 x 0 São Paulo (Campeonato Paulista)

10/11/2018 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

17/2/2019 - Corinthians 2 x 1 São Paulo (Campeonato Paulista)

21/4/2019 - Corinthians 2 x 1 São Paulo (Campeonato Paulista)

26/5/2019 - Corinthians 1 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

13/12/2020 - Corinthians 1 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

2/5/2021 - Corinthians 2 x 2 São Paulo (Campeonato Paulista)

30/6/2021 - Corinthians 0 x 0 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

22/5/2022 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

14/5/2023 - Corinthians 1 x 1 São Paulo (Campeonato Brasileiro)

25/7/2023 - Corinthians 2 x 1 São Paulo (Copa do Brasil)