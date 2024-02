Supercopa ou Majestoso? 'Quebrar o tabu tem um valor especial', diz PVC

O São Paulo tem dois clássicos nesta semana. Nesta terça-feira (30), o Tricolor enfrenta o Corinthians pelo Campeonato Paulista, na Neo Química Arena, enquanto no sábado (4) tem a disputa da Supercopa diante do Palmeiras, em Belo Horizonte. Paulo Vinicius Coelho disse no De Primeira que a quebra de tabu em Itaquera tem um peso maior.

As duas coisas são importantes, mas quebrar o tabu acho que tem um valor muito grande para a torcida do São Paulo. Não que a Supercopa não tenha. É evidente que ninguém vai entrar em campo para perder a Supercopa, mas não é objetivo, é um prêmio, é uma 'cereja' na temporada. Claro que quando você tem São Paulo e Palmeiras, você quer ganhar o clássico. Vale ganhar a Supercopa, mas acho que quebrar o tabu tem um valor especial. As duas coisas são especiais, mas se fosse para escolher uma, eu digo: quebrar o tabu Paulo Vinícius Coelho

O repórter Eder Traskini também participou do debate e disse que o fator Caio Paulista deixa a Supercopa ainda mais importante para o São Paulo.

"Tendo a concordar contigo, mas há um elemento que está impulsionando o são-paulino a ganhar a Supercopa: o fator Caio Paulista. O Caio ter trocado o São Paulo pelo Palmeiras nesse último período deixou muito são-paulino bravo e querer ganhar do Palmeiras é muito forte, mas ganhar do Caio Paulista em si, tem sido uma pimentinha a mais. São Paulo se preparou durante toda a pré-temporada e esse início de temporada para os dois jogos. Se o clássico não importasse jogaria fazendo rotatividade de elenco o clássico contra o Corinthians, mas São Paulo fez o controle de carga para jogar as duas partidas".

