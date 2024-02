Corinthians revê o Cianorte na 1ª fase da Copa do Brasil; veja os duelos

A CBF realiza nesta terça (30), em sua sede no Rio de Janeiro, o sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2024. O Corinthians enfrentará o Cianorte, time com quem protagonizou duelo marcante em 2005. Veja os confrontos abaixo.

Confrontos

Nos jogos com * o vencedor será mandante na segunda fase

Chave 1

Sousa-PB x Cruzeiro*

Petrolina x Cascavel

Chave 2

Anápolis x Tombense

Nova Venécia x Botafogo-SP*

Chave 3

Cianorte x Corinthians

Olaria x São Bernardo*

Chave 4

Humaitá x Sampaio Corrêa*

Maranhão x Ferroviário

Chave 5

Fluminense-PI x Fortaleza*

Manauara x Retrô

Chave 6

Porto Velho x Remo

River-PI x Ypiranga*

Chave 7

Real Noroeste x Cuiabá

Audax Rio x Portuguesa-RJ*

Chave 8

Treze x ABC*

Grêmio Sampaio x Brusque

Chave 9

Maringá x América-MG*

Independente-AP x Amazonas

Chave 10

Operário-MS x Operário-PR

Villa Nova-MG x Aparecidense*

Chave 11

Moto Club x Bahia

Portuguesa Santista x Caxias*

Chave 12

Trem-AP x Sport*

Murici x Confiança

Chave 13

Marcílio Dias x Vasco*

Água Santa x Jacuipense

Chave 14

São Luiz-RS x Ituano

Costa Rica-MS x América-RN*

Chave 15

União-MT x Atlético-GO

Real Brasília x São Raimundo*

Chave 16

Rio Branco x CRB*

Athletic-MG x Volta Redonda

Chave 17

Águia de Marabá x Coritiba*

Capital-TO x Tocantinópolis

Chave 18

Operário de Várzea Grande x Criciúma

Itabaiana-SE x Brasiliense*

Chave 19

ASA-AL x Internacional

Itabuna x Nova Iguaçu*

Chave 20

Iguatu x Juventude*

Ji-Paraná x Paysandu

Corinthians conhece caminho

O Corinthians reencontrará um adversário que enfrentou no torneio há 19 anos. Na ocasião, o Alvinegro cruzou o caminho do Cianorte na segunda fase. O clube paranaense surpreendeu no jogo de ida e venceu por 3 a 0, mas foi goleado na volta por 5 a 1, no Pacaembu.

O Alvinegro pode reencontrar time que já o venceu na atual temporada. O São Bernardo, que superou o Corinthians por 1 a 0 no último sábado, viajará ao Rio de Janeiro para enfrentar o Olaria na primeira fase. O eventual duelo entre Timão e Bernô teria mando da equipe do ABC Paulista.

Detalhes da 1ª fase

80 times participam da primeira fase da Copa do Brasil. Todos foram divididos em oito potes com base no ranking de clubes da CBF. Equipes do pote A foram sorteadas contra equipes do pote E, B contra F, C contra G e D contra H.

A primeira fase é disputada em jogo único. O confronto acontece na casa da equipe pior ranqueada. O time visitante tem a vantagem de jogar pelo empate.

Os jogos acontecerão nas semanas dos dias 19 e 26 de fevereiro. A CBF ainda não anunciou a divisão de datas e horários das partidas.

O sorteio de hoje também definiu o chaveamento da segunda fase. Nessa etapa do torneio a disputa também acontece em jogo único, e o visitante não carrega a vantagem do empate.

12 equipes entram depois

Os 12 times que não apareceram no torneio mas estão na Copa do Brasil são: Fluminense, São Paulo, Palmeiras, Grêmio, Atlético-MG, Flamengo, Botafogo, Red Bull Bragantino (que disputarão a Libertadores), Athletico (classificado via Brasileirão), Goiás (campeão da Copa Verde), Ceará (campeão da Copa do Nordeste) e Vitória (campeão da Série B).

Esses clubes entram na Copa do Brasil na terceira fase. Eles se juntam às 20 equipes restantes após as duas primeiras fases. Os jogos dessa etapa da competição estão previstos para acontecer em maio.