Sorteio da Copa do Brasil vai passar na TV? Horário e onde assistir

O sorteio da primeira fase da Copa do Brasil 2024 acontece nesta terça-feira (30), às 15h (de Brasília), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

O sorteio da primeira fase

Oitenta clubes terão os seus jogos definidos para a fase inicial da competição.

Outros 12 clubes já classificados só entram na Copa do Brasil 2024 a partir da terceira fase, totalizando 92 clubes.

Na primeira fase, os confrontos serão em jogo único, com mando do time com posição inferior no ranking nacional.

O time visitante tem a vantagem de classificar com um empate.

O vencedor avança à fase seguinte.

Santos está fora da disputa

Entre os tradicionais clubes do Brasil, o Santos é a maior ausência em 2024.

O Peixe foi eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista e acabou rebaixado no Campeonato Brasileiro em 2023.

Os clubes que entram na terceira fase:

Atlético-MG - Libertadores

Athletico-PR - Brasileiro Série A

Botafogo - Libertadores

Ceará - Copa do Nordeste

Flamengo - Libertadores

Fluminense - Libertadores

Goiás - Copa Verde

Grêmio - Libertadores

Red Bull Bragantino - Libertadores

São Paulo - Libertadores

Palmeiras - Libertadores

Vitória - Brasileiro Série B

Sorteio da Copa do Brasil

Data e horário: 30 de janeiro, às 15h (de Brasília)

Local: sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ)

