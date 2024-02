São Paulo tem "batido na trave" e colecionado empates recentes em Itaquera

O São Paulo terá mais uma oportunidade de quebrar o incômodo tabu em Itaquera nesta terça-feira, quando encara o Corinthians, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista.

O estádio corintiano costuma ser um local hostil para os são-paulinos, que já sofreram 11 derrotas em 18 confrontos disputados por lá e possuem menos da metade dos gols marcados pelo rival em Majestosos na Neo Química Arena (32 contra 15).

Mas, pelo menos recentemente, a história tem sido diferente. Há algum tempo o São Paulo tem chegado para o clássico em Itaquera vivendo um momento melhor que o rival, jogando mais e merecendo a vitória, que ainda não veio.

Dos últimos cinco jogos entre Corinthians e São Paulo na Neo Química Arena, as equipes empataram quatro. O último encontro entre Timão e Tricolor foi na ida da semifinal da Copa do Brasil. Na ocasião, os corintianos levaram a melhor por 2 a 1, com dois gols de Renato Augusto, mas novamente com os são-paulinos apresentando um melhor futebol.

Também no ano passado, pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo foi dominante em Itaquera, sobretudo no primeiro tempo, abrindo o placar com Michel Araújo e, inclusive, chegando ao segundo gol com Calleri, que foi anulado. De acordo com a arbitragem, o atacante tricolor teria apoiado seus dois braços sobre Fagner, o que, na época, foi bastante contestado pela torcida, jogadores, comissão técnica e até mesmo a imprensa. No fim, o clássico terminou empatado em 1 a 1, com um gol de pênalti, também muito questionado, de Róger Guedes.

Em 2022, o São Paulo amargou mais uma quase quebra do tabu. Calleri abriu o placar no primeiro tempo, já nos acréscimos. Na etapa complementar, o Tricolor conseguiu neutralizar o Corinthians até os 35 minutos, quando Adson acabou empatando a partida para os donos da casa e impedindo a quebra do tabu.

Houve ainda um empate sem gols, pelo Campeonato Brasileiro de 2021, e um empate em 2 a 2, pelo Campeonato Paulista daquele ano. Na ocasião, Miranda e Luciano, de pênalti, nos acréscimos, balançaram as redes para o Tricolor. Luan e Gustavo Mosquito marcaram os gols do Corinthians.

Agora sob o comando de Thiago Carpini e contando com quatro reforços para 2024, o São Paulo espera, enfim, acabar com a sina dos resultados insatisfatórios mesmo jogando melhor que o adversário na Neo Química Arena. O comandante tricolor procurou tirar o peso da responsabilidade dos ombros de seus atletas após a vitória sobre a Portuguesa, no último sábado, ao falar sobre o Majestoso, mas é inegável: Calleri, Luciano e companhia têm um cenário bastante favorável para quebrar o longo tabu em Itaquera.