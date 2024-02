São Paulo não passa em branco em jogos contra o Corinthians desde 2021

O torcedor são-paulino tem um motivo para criar esperança para o Majestoso desta terça-feira. Segundo o Sofascore, a última vez que o São Paulo não marcou gol no clássico contra o Corinthians foi em 2021, quando as duas equipes empataram em 0 a 0, pelo Campeonato Brasileiro.

Desde então, o Tricolor Paulista furou a defesa corintiana em todas as partidas. Foram dez jogos disputados entre as duas equipes no período, com cinco vitórias para o lado tricolor e duas a favor do Corinthians, além de três empates. A equipe do Morumbi balançou as redes 13 vezes, enquanto o Timão anotou nove tentos.

Nesta terça-feira, o São Paulo busca encerrar de vez o tabu na Neo Química Arena. Desde que o estádio do Corinthians foi inaugurado, em 2014, o Tricolor Paulista não conseguiu superar o rival, que possui onze vitórias em seus domínios diante do time do Morumbi.

Além do retrospecto geral favorável, o torcedor corintiano acredita no bom desempenho do time contra o rival nos últimos dez jogos da equipe em seus domínios. Neste período, o Timão venceu 50% das partidas, além de cinco empates.

Ambas as torcidas têm motivos para acreditar na vitória no clássico desta terça-feira. O Corinthians tenta afastar o início ruim de temporada, enquanto o São Paulo busca conquistar mais uma vitória em 2024.