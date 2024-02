São Paulo: dois motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Do UOL, em São Paulo

O São Paulo enfrenta, às 19h30 de hoje, o Corinthians, na Neo Química Arena, em clássico da 4ª rodada do Campeonato Paulista. O UOL lista abaixo dois motivos para o torcedor acreditar na vitória — e um para desconfiar da equipe de Thiago Carpini.

Motivos para acreditar na vitória

"Reforços" de peso. Lucas e Rafinha, dois pilares do elenco, foram poupados nas últimas partidas e estão à disposição para o Majestoso. Além deles, o meio-campista Michel Araújo e o atacante Erick também voltaram a treinar sem restrições e viraram opções para Carpini.

Situação do rival. O Corinthians perdeu os dois últimos jogos que fez e está bastante pressionado — na derrota para o São Bernardo, inclusive, houve gritos de "terça-feira é guerra" por parte dos torcedores.

Motivos para desconfiar

Seca em Itaquera. O Tricolor nunca venceu o rival atuando na Neo Química Arena: são 18 tropeços (11 derrotas e 7 empates) no estádio, que completa uma década de existência em maio.

Canal do São Paulo no UOL

Quer saber tudo o que rola com o São Paulo sem precisar se mexer? Conheça e siga o canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.