Santos força saída, mas completa um mês sem solução para Lucas Lima

O Santos está há um mês tentando se desfazer do meia Lucas Lima, mas não conseguiu negociar o jogador até o momento.

O que aconteceu

O Peixe está impaciente e oferece o jogador ao mercado com parte dos salários paga. A direção faz força para que Lucas aceite as sondagens e deixe o clube.

Lucas Lima, porém, não cedeu às propostas que chegaram. O atleta recebeu ofertas do Criciúma e Sport, onde teve passagem em 2013, mas recusou ambas. Ao Leão, o Peixe propôs pagar 50% do salário.

O Santos cria um desconforto para que o meia se mostre disposto a sair. O clube afastou Lucas do elenco principal e o colocou para treinar em horários alternativos e até em campo e academia diferentes.

Lucas até foi usado como moeda de troca em algumas negociações, mas o meia não atraiu o mercado. O Peixe não conseguiu esquentar as conversas com outros clubes ao citar o jogador como possibilidade.

A recusa de propostas causou incômodo ao presidente Marcelo Teixeira. O dirigente cutucou o meia em coletiva à imprensa e reprovou a postura.

O Lucas Lima já rejeitou quatro propostas. Ele está fazendo escolhas. É o direito dele. Seguiremos fazendo esse trabalho, mas no limite. Não conseguimos entender ainda a preferência do profissional, mas respeitamos. Ele tem contrato em vigência. Vamos ver as próximas tratativas para ter o melhor desfecho possível

Marcelo Teixeira, presidente do Santos.

