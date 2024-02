Santos: Estoril supera Arouca e acerta empréstimo de João Basso

Do UOL, em Santos (SP)

O Estoril superou o Arouca e acertou com o Santos o empréstimo do zagueiro João Basso.

O que aconteceu

A diretoria recebeu uma oferta financeiramente maior do Estoril e optou por concretizar o acordo. Após o fim do vínculo existe a opção de compra. O clube foi revelado pela Trivela e confirmado pelo UOL.

O tempo de contrato, porém, foi o mesm proposto ao Arouca e Basso retornará em junho deste ano. O Peixe também tinha a opção de fechar com o Beijing Gouan, da China, por uma temporada.

O Peixe ainda tem Joaquim, Gil, Messias, Jair, Zabala e Alex Nascimento no plantel. Samuel, da lista B, de 17 anos, também está nos planos de Carille e foi para o banco de reservas contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista.

Luiz Felipe, que havia retornado de empréstimo do Atlético-GO para jogar a série B pelo Santos, foi novamente liberado para o clube goiano. O Peixe, inclusive, renovou o contrato do jogador até 2025.

Canal do Santos no Whatsapp

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.