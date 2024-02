Santos encaminha venda de Mendoza ao Adana Demirspor; veja detalhes

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos encaminhou a venda de Mendoza ao Adana Demirspor, da Turquia.

O que aconteceu

A diretoria do Santos está em processo de acordo pela rescisão de contrato do jogador. O atual vínculo é até dezembro de 2025.

O Peixe tem a condição de liberar o jogador de graça aos turcos e, em troca, deve ter a quebra de contrato facilitada. O clube foi revelado pelo GE e confirmado pelo UOL.

O Santos manterá 20% dos direitos econômicos do jogador. O acordo está encaminhado e o Mendoza já deve deixar o Brasil nesta semana.

Mendoza não está nos planos de Fábio Carille e estava treinando no grupo B. O Peixe não conta com o jogador e buscava a transferência desde o início da temporada.

Em baixa, a direção corria contra o tempo para solucionar a situação de Mendoza com a intenção de diminuir a folha salarial. Com a queda, a intenção é enxugar o elenco e se desfazer de jogadores como Dodô e Lucas Lima.

Canal do Santos

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.