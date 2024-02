Santos confirma empréstimo de Vinicius Zanocelo a time português até o fim do ano

O Santos oficializou nesta terça-feira o empréstimo do meio-campista Vinicius Zanocelo ao Estoril, clube da primeira divisão do futebol português. O vínculo será válido até o fim deste ano.

Com a situação encaminhada, o jogador já havia se despedido do elenco no CT Rei Pelé na semana passada. Ele fazia parte dos planos do técnico Fábio Carille, mas se despede do Peixe sem nem entrar em campo nesta temporada.

O Santos Futebol Clube oficializou nesta terça-feira (30) o empréstimo do meio-campista Vinicius Zanocelo ao Estoril, de Portugal. O atleta de 22 anos será cedido até o final de 2024. pic.twitter.com/wPttpffoE7 ? Santos FC (@SantosFC) January 30, 2024

Na última temporada, Zanocelo estava emprestado ao Fortaleza, mas não conseguiu se destacar. Ele jogou apenas 12 partidas, sendo três como titular, com um gol marcado.

O meio-campista está no Peixe desde 2021, quando chegou por empréstimo da Ferroviária. Em 2022, o atleta foi um dos destaques da equipe, com 50 jogos disputados (41 como titular) e cinco bolas na rede. As boas atuações levaram a diretoria santista a comprá-lo em definitivo.

Com as diversas trocas de técnico que ocorreram de lá para cá, Zanocelo perdeu espaço no Santos e acabou indo para a lista de transferências. Assim, foi emprestado ao Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda.

Após o fracasso no futebol nordestino, o jogador retornou à Vila Belmiro com o respaldo da diretoria e de Carille, que já havia trabalhado com ele em 2021. Ele chegou a ser relacionado para a estreia do Peixe, diante do Botafogo-SP, em Ribeirão Preto, mas não saiu do banco de reservas na vitória por 1 a 0.