Quem é a estrela do basquete feminino que desafiará Curry em cestas de três

A NBA anunciou hoje (30) que o próximo All-Star Weekend terá um evento especial.

O que aconteceu

A jogadora Sabrina Ionescu enfrentará Stephen Curry em 17 de fevereiro. O atleta com mais cestas de 3 na história da NBA protagonizará embate com a recordista em arremessos de longa distância em uma temporada na WNBA.

O tradicional desafio de 3 pontos acontecerá normalmente, antes do duelo Ionescu x Curry. O astro do Golden State Warriors não participa da competição desde 2021, quando foi o campeão pela segunda vez em sua carreira.

Ionescu arremessará das mesmas distâncias que Curry. Inicialmente a NBA divulgou que a jogadora do New York Liberty lançaria a bola tendo como referência a linha de 3 pontos da WNBA — 49cm mais próxima que a da liga masculina. No entanto, a própria atleta usou as redes sociais para pedir distâncias iguais. Ionescu e Curry utilizarão as bolas de suas respectivas ligas.

As instituições de caridade de Curry e Ionescu receberão doações da NBA e da WNBA. Além disso, cada cesta reverterá valores à NBA Foundation.

Quem é Ionescu

Sabrina Ionescu, do New York Liberty, durante as finais da WNBA Imagem: Sarah Stier/Getty Images

Com 26 anos, Ionescu já caminha para ser uma arremessadora de 3 histórica. A atleta do New York Liberty quebrou recorde na temporada passada, convertendo 128 arremessos de longa distância na temporada regular da WNBA — superando recorde que perdurava desde 2006.

A armadora conseguiu feito jamais alcançado por jogadores da NBA. Na última edição do desafio de 3 pontos da WNBA, Ionescu anotou 37 de 40 pontos possíveis, acertando inclusive 20 pontos consecutivos. O recorde da NBA é de 31 pontos, feito por Curry em 2021 e igualado por Tyrese Haliburton dois anos depois.

Sabrina foi eleita duas vezes para o All-Star da WNBA. A armadora foi uma das protagonistas do New York Liberty na última temporada. O time alcançou as finais da WNBA e acabou derrotado pelo Las Vegas Ace.

Ionescu é uma de apenas 12 jogadoras da WNBA que já teve uma linha de tênis assinada em seu nome. O Nike Sabrina 1, tênis da marca norte-americana inspirado na atleta, é um sucesso de vendas nos Estados Unidos.