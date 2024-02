Primeiro Majestoso do ano marca confronto de dupla de zaga da seleção equatoriana

Corinthians e São Paulo se enfrentam nesta terça-feira, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O primeiro Majestoso de 2024 marcará o confronto da dupla de zaga titular da seleção equatoriana, formada por Félix Torres e Robert Arboleda.

Félix Torres foi uma das seis contratações do Corinthians para a temporada de 2024. Após longa novela para conseguir sua liberação junto ao Santos Laguna, o atleta de 27 anos chegou e mal teve tempo de adaptação por conta da saída inesperada de Lucas Veríssimo ao futebol do Catar.

O beque foi titular nos três jogos do Corinthians até o momento no Campeonato Paulista e vem deixando boas impressões, com sua velocidade para interceptar os atacantes e saída de bola qualificada. A tendência é que Torres comece jogando o Majestoso ao lado de Caetano, como Mano Menezes vem optando.

Félix, que passou por quase cinco anos no futebol mexicano, disputou 30 jogos com a seleção do Equador. Prestigiado, o zagueiro foi titular em todos os jogos da Copa do Mundo de 2022 com a camisa da La Tri e manteve sua vaga na equipe nas Eliminatória para o próximo Mundial, de 2026.

Conhecido pela força no jogo aéreo, Félix ainda busca seu primeiro gol com a camisa do Timão. Defendendo as cores do Santos Laguna, o zagueiro anotou 12 gols em 138 partidas.

Se de um lado há um equatoriano recém-chegado ao Corinthians, do outro existe um jogador da mesma posição, com a mesma nacionalidade, mas que pode chamar a capital paulista de sua casa: Robert Arboleda.

O camisa 5 do São Paulo é o jogador que está há mais tempo no clube. Arboleda foi contratado em 2017 e, desde então, já disputou 255 jogos pelo Tricolor, com 18 gols marcados e dois títulos conquistados: o Campeonato Paulista de 2021 e a Copa do Brasil de 2023.

Conhecido por sua vida agitada fora das quatro linhas, que inclui reapresentações atrasadas após as férias (algumas delas combinadas, outras não), Arboleda é uma unanimidade dentro do São Paulo, que tem conseguido lidar positivamente com o extracampo do jogador justamente por ele sempre ter respondido em campo.

Arboleda tem contrato com o São Paulo até o fim da atual temporada e negocia a ampliação do vínculo com o clube - um acordo é dado internamente como encaminhado. Nesta terça-feira, contra o Corinthians, na Neo Química Arena, o zagueiro equatoriano deve ser titular do Tricolor.