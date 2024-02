Primeiro jogo oficial da Arena do Grêmio completa onze anos; relembre a partida

Há onze anos, nesta mesma data, o Grêmio entrava em campo pela primeira vez na Arena do Grêmio. Na ocasião, o Tricolor Gaúcho venceu a LDU por 1 a 0, em jogo válido pela fase preliminar da Copa Libertadores.

O único gol da partida foi anotado por Elano, que acertou um chutaço de fora da área para dar a vitória ao Grêmio. O resultado levou a decisão para os pênaltis, vencida pelos donos da casa por 5 a 4.

O confronto marcou também o fim da tradicional "avalanche", comemoração costumeira da torcida gremista. Na ocasião, após o gol de Elano, a grade de proteção do setor em que parte da torcida se encontrava cedeu, e derrubou torcedores entre a arquibancada e o gramado. Com isso, visando a proteção dos espectadores, a diretoria do clube decidiu banir a comemoração.

Antes de migrar para a Arena do Grêmio, o Tricolor Gaúcho mandava suas partidas no Estádio Olímpico. O local foi palco de diversos jogos importantes na história do clube, como os títulos das Libertadores de 1983 e 1995.

A Arena do Grêmio também presenciou momentos icônicos da história recente do Tricolor, como o título da Copa do Brasil, em 2016 e a Recopa Sul-Americana, em 2018. O estádio também foi palco de outras sete conquistas do clube, todas estaduais (Campeonato Gaúcho e Recopa Gaúcha).