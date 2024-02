Palmeiras inscreve mais dez jogadores na lista B do Paulistão; confira

Netsa terça-feira, o Palmeiras inscreveu mais dez atletas na lista B do Campeonato Paulista, reservada a jogadores formados no próprio clube. Agora, essa lista conta com 15 nomes.

Os jogadores que passam a ser opção de Abel Ferreira para o Estadual são os zagueiros Vitor Reis e Gabriel Vareta, o lateral direito Edney, o lateral esquerdo Arthur, os volantes Vitor André e Rafael Coutinho, o meia-atacante Thalys, além dos atacantes Allan, Luighi e Riquelme Fillipi.

Antes do início do Paulista, o Verdão enviou a lista à Federação Paulista de Futebol com 25 nomes, com uma vaga ainda a ser preenchida até o dia 16 de fevereiro. A lista B contava apenas com o goleiro Kaique, o zagueiro Michel, o meio-campista Luís Guilherme e os atacantes Endrick e Estêvão.

O clube tem até o dia 15 de março para substituir até quatro atletas da relação original visando as fases eliminatórias do Paulistão.

Veja como estão as listas do Palmeiras no Paulista:

Lista A

Goleiros: Marcelo Lomba, Mateus e Weverton

Laterais: Caio Paulista, Garcia, Piquerez, Marcos Rocha, Mayke e Vanderlan

Zagueiros: Gustavo Gómez, Naves, Luan e Murilo

Meio-campistas: Aníbal Moreno, Atuesta, Fabinho, Gabriel Menino, Jhon Jhon, Zé Rafael, Raphael Veiga e Richard Ríos

Atacantes: Breno Lopes, Bruno Rodrigues, Flaco López e Rony

Lista B

Goleiro: Kaique

Zagueiros: Michel, Vitor Reis e Gabriel Vareta

Laterais: Edney e Arthur

Meio-campistas: Luís Guilherme, Vitor André, Rafael Coutinho e Thalys

Atacantes: Endrick, Estêvão, Allan, Luighi e Riquelme Fillipi