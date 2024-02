Palmeiras encerra preparação para duelo contra o Red Bull Bragantino; veja time provável

O Palmeiras encerrou na manhã desta terça-feira a preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Na Academia de Futebol, o Verdão realizou atividades táticas.

Para começar, a comissão técnica separou o elenco para trabalhos simultâneos de ataque e defesa nas duas metades do campo e, em seguida, os atletas disputaram o tradicional recreativo.

O técnico Abel Ferreira segue com o desfalque de Endrick, que está com a Seleção Pré-Olímpica, Dudu e Bruno Rodrigues, que se recuperam de cirurgias no joelho direito.

A partida contra o Red Bull Bragantino acontece nesta quarta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). A bola rola às 19h30 (de Brasília).

Em outras oportunidades, Abel deixou clara sua intenção de dar oportunidade para todos do elenco e utiliza as quatro rodadas do Paulista para preparar a equipe para a decisão da Supercopa do Brasil. Além disso, o treinador tenta controlar a sobrecarga dos atletas para evitar lesão.

O duelo em Bragança Paulista será o último do Verdão antes da final. A partida com o São Paulo acontece no domingo, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG). Assim, o treinador pode mandar a campo um time com mudanças.

O Palmeiras deve ir a campo com: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Murilo; Luís Guilherme, Aníbal Moreno, Richard Ríos (Gabriel Menino), Raphael Veiga (Jhon Jhon) e Piquerez; Rony e Breno Lopes.

O Verdão tem sete pontos e lidera o Grupo B. Guarani (4), Água Santa (4) e Ponte Preta (2) completam a chave.