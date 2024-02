Gabriel Jesus marca, dá assistência e Arsenal vence o Forest no Inglês

O Arsenal venceu o Nottingham Forest por 2 a 1, hoje (30), pela 22ª rodada do Campeonato Inglês. O jogo foi realizado no City Ground, em Nottingham, na Inglaterra.

Gabriel Jesus marcou para os visitantes, além de ter dado assistência no gol de Saka. Já Awoniy descontou para o Forest.

Com o resultado, o Arsenal chega aos 46 pontos, apenas dois atrás do líder, Liverpool, que ainda joga amanhã. As equipes se enfrentam no domingo pela próxima rodada do Inglês, às 13h30.

Já o Forest se aproximou da zona de rebaixamento e tem apenas dois pontos a mais que o Everton, primeiro colocado do Z-3.

Como foi o jogo

O primeiro tempo foi marcado por muita posse de bola e poucas finalizações perigosas por parte das duas equipes.

No início do segundo tempo, o Nottingham Forest adotou uma postura mais agressiva, o que permitiu ao Arsenal encontrar mais espaços para marcar seus gols.

Gol! 0-1 Aos 19 minutos, Zinchenko fez um rápido lançamento lateral, encontrando Gabriel Jesus, que finalizou entre as pernas do goleiro Turner, abrindo o placar para o Arsenal.

Gol! 0-2 Oito minutos depois, em um contra-ataque originado de um erro de passe de Montiel, Gabriel Jesus foi lançado por Odegaard e tocou para Saka, que ampliou o placar.

Gol! 1-2 Aos 43 minutos, Montiel se redimiu ao receber um lançamento de Danilo e ajeitar de cabeça para Awoniyi diminuir a vantagem do Arsenal. Após dois minutos de revisão, o VAR confirmou o gol, recolocando o Nottingham Forest na partida.

Nos acréscimos, Awoniyi quase marcou seu segundo gol, mas parou em uma importante defesa de Raya, garantindo a vitória para o Arsenal.