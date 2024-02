Neymar mostra físico após treino: 'Gordo? Acho que não. Chupa, hater'

Neymar tem mostrado sua rotina de treinos após sua forma física virar tópico de discussão.

O que aconteceu

Neymar ironizou nas redes sociais após compartilhar registros treinando. O jogador do Al-Hilal postou vídeo nos stories de seu perfil no Instagram.

Treininho de hoje finalizado. Acima do peso? Beleza. Mas gordo? Acho que não. Chupa, hater Neymar

Neymar mostrou a barriga para rebater críticas sobre seu peso. A forma física do jogador em sua mais recente aparição pública gerou repercussão nas redes sociais e até em jornais europeus.

O atleta do Al-Hilal exibiu sua rotina de treinos pelo segundo dia consecutivo. Em registros compartilhados ontem, Neymar apareceu fazendo bicicleta ergométrica e musculação para as pernas.

Neymar está se recuperando da cirurgia no joelho esquerdo e não joga desde 17 de outubro do ano passado. Ele vem tratando a lesão no ligamento cruzado anterior e no menisco, e a previsão é que só retorne aos gramados em agosto — após a disputa da Copa América.

Repercussão após aniversário de Romário

Neymar esteve na festa de aniversário de Romário no último fim de semana, e sua aparência chamou atenção. O atacante de 31 anos foi filmado na celebração de 58 anos do Baixinho, no Rio de Janeiro.

Veja imagens abaixo