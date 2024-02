Mesmo na reserva, Otero divide artilharia do Santos com Giuliano

Após a queda à Série B, o Santos reformulou o elenco e trouxe 13 reforços. Um dos que rapidamente se adaptou ao Peixe é o meia Otero.

Ainda que na reserva, o venezuelano divide a artilharia da atual temporada do Alvinegro Praiano com Giuliano. O ex-Corinthians, contudo, tem uma assistência a mais em relação ao companheiro.

Logo na estreia, Otero fez um golaço e definiu a vitória por 2 a 1 contra o Botafogo-SP, em Ribeirão Preto. Depois de passar em branco frente à Ponte Preta, ele voltou a marcar, mas não impediu a derrota por 2 a 1 para o Palmeiras, no Allianz Parque.

Nosso próximo desafio é diante do Água Santa, fora de casa. Pra cima deles, Santos! ??? pic.twitter.com/Hvp6gAEsp3 ? Santos FC (@SantosFC) January 28, 2024

Um dos motivos para o meia não ter se firmado como titular é por ter perdido algumas sessões de treino pelo nascimento dos filhos gêmeos, na última segunda-feira. Contra o Água Santa, portanto, existe a possibilidade dele começar jogando.

Por conta da derrota para o Palmeiras, o Santos perdeu a invencibilidade no Paulistão, mas segue na ponta do Grupo A, com seis pontos. O embate contra o Netuno está marcado para acontecer às 21h35 (de Brasília), no estádio 1º de maio.