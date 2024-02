Mercado: saída no Palmeiras, VP com novo clube e réplica de Veríssimo

O mercado da bola desta terça-feira (30) teve Santos e Palmeiras como protagonistas. Enquanto o time de Fábio Carille encaminhou a venda de Mendoza, o alviverde emprestou um zagueiro para a Juventus. Houve ainda também uma réplica de Lucas Veríssimo à diretoria do Corinthians e Vitor Pereira acertando com um novo clube.

Destaques do dia

Do Brasil para a Turquia. O Santos encaminhou a venda de Mendoza ao Adana Demirspor, da Turquia. A diretoria está em processo de acordo pela rescisão de contrato do jogador. O atual vínculo é até dezembro de 2025. O Peixe tem a condição de liberar o jogador de graça aos turcos e, em troca, deve ter a quebra de contrato facilitada.

Joia emprestada. O Palmeiras acertou o empréstimo do zagueiro Pedro Felipe para a Juventus, da Itália, inicialmente por seis meses sem custos. Há a possibilidade de ampliação do empréstimo por mais um ano mediante o pagamento de 350 mil euros (cerca de R$ 1,8 milhão).

Mais notícias

Desvalorizado? O zagueiro Lucas Veríssimo não queria ter saído do Corinthians com uma "mancha" que, segundo ele, foi causada pela indefinição da diretoria corintiana. Agora jogador do Al-Duhal, do Qatar, ele criticou, em entrevista ao "Canal do André Hernan", a condução de sua situação nesta janela de transferência. "O clube anunciou quatro jogadores, duas renovações e duas contratações, e nada de resolver minha situação. Eu comecei a me sentir constrangido e desvalorizado", disse.

Sem Willian José no Palmeiras. PVC falou no De Primeira que não há negociações envolvendo Palmeiras e Willian José. O colunista do UOL ainda projetou quais são os setores em que o clube deve se reforçar nos próximos meses. "A informação que tenho, respeitando a apuração de todo mundo, é que não [há acerto entre atacante e clube]".

Volante perto do Vasco. O Vasco deve confirmar nos próximos dias a contratação do volante Juan Sforza. O jogador do Newell's Old Boys, da Argentina, teve negociação enrolada com os cariocas: estava praticamente certo quando os cariocas miraram o volante Cuéllar. Com a negativa dos árabes em liberar o colombiano, o cruzmaltino voltou a buscar o argentino.

VP de clube novo. Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, será o novo técnico do Al-Shabab, da Arábia Saudita. O treinador português estava sem clube desde abril de 2023, quando foi demitido pelo clube carioca.