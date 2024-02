Mauro Cezar: 'Corinthians se contentar em não perder o tabu é muito pouco'

Mauro Cezar Pereira falou sobre o clássico Majestoso que acontece nesta terça-feira (30) na Neo Química Arena. No UOL News Esporte, o comentarista disse que comemorar o 'Troféu Tabu' é muito pouco para o Corinthians e que aguarda como será a reação do time após as declarações de Mano Menezes.

'Troféu Tabu': "Na última grande oportunidade o São Paulo vencia, o Luxemburgo era o técnico, e não venceu porque surgiu um pênalti bizarro contra o São Paulo, o Corinthians empatou e seu técnico de então comemorou o 'Troféu Tabu': 'não fui eu que perdi aqui'. Teve isso. Acho que é uma clara confirmação do momento de declínio, de decadência do futebol do Corinthians. Você se contentar em jogar em casa, contra um rival, e comemorar em não perder é muito pouco".

'Ficou sequela?': "Hoje o cenário é muito parecido. Vejamos como vai ser como vai ser a relação do técnico com os jogadores depois do episódio 'burro' do último jogo. Se isso vai ter efeitos colaterais ou não. É sempre bom lembrar que o 'perninha' do Diniz, aquele episódio do Tchê Tchê, meio que marcou o ponto final da passagem dele pelo São Paulo. Mano Menezes em momento algum ele disse que errou ou algo parecido. Ele tentou justificar suas palavras, seu ato, então ficou alguma sequela ou não, a gente ainda não sabe".

