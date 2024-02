Lucas Veríssimo explica saída do Corinthians e revela dívida: "não recebi um real de direito de imagem"

O zagueiro Lucas Veríssimo, que recentemente saiu do Corinthians para acertar com o Al-Duhail, do Catar, revelou a situação que culminou em sua saída do Timão. Em entrevista ao Canal do Benja, o defensor desmentiu os rumores que circulavam a respeito de sua transferência para o clube asiático.

"Estava muito feliz e as coisas estavam correndo bem. Em dezembro tivemos uma conversa, em que foi decidida detalhes para renovar o contrato entre Corinthians e Benfica, e também da minha parte. Chegamos em uma conclusão por volta dos dias 27 e 28, definimos detalhes e faltou só a assinatura. Virou o ano, nos reapresentamos dia 7, e fiquei no aguardo da assinatura, de poder oficializar essa possível compra, que era o previsto. Comprei casa em São Paulo, estava muito adaptado na cidade, então não tinha porque eu não querer permanecer", disse.

Veríssimo também revelou que tentou procurar o clube para conversar sobre sua permanência.

"Pelo que sei, o Benfica enviou a proposta para eles (Corinthians) e eles teriam que retornar, mas houve uma demora dessa resposta, que tinha um prazo para assinatura, e foi isso que o Corinthians deixou passar. Todos esses dias eu cobrava meu staff, eu cobrava o Rubão quando o via no CT do Corinthians. Quando foi me oferecido que iríamos renovar eu fiquei muito feliz. Eu queria resolver isso o quanto antes. Peguei ele umas três ou quatro vezes no CT para conversar. Não foi o clube que veio até mim, eu fui procurar o clube e achei isso estranho. Me perguntava 'o que está acontecendo?'. Vi que fizeram contratações de dois ótimos zagueiros. Mas e o Lucas Veríssimo? Eu comecei a ver isso de uma forma diferente, achando que eles desistiram, que estavam dando para trás. Cobrei, fui atrás e não tive um retorno, cobrava meu staff e também não tinha esse retorno", comentou.

O zagueiro disse que conversava com o diretor de futebol Rubão, mas que não via progresso na situação.

"Tivemos três ou quatro conversas, como falei. Ele sempre tentava achar uma saída. Em uma conversava ele falou que iria ver com o jurídico, outra com o advogado. Teve uma vez que me falou 'hoje a gente assina'. Passaram-se um, dois, três dias e aí liguei para o meu staff e perguntei 'O que está acontecendo? Como ele fala pra mim que vou assinar no dia e não assino. Deu pra trás, foi isso? Se não quiser, seguimos a vida'. Chegou o 15º dia do mês que eles não cumpriram com a assinatura, e fui por isso que não fiquei", contou.

Veríssimo comentou também que se sentiu desvalorizado pelo Corinthians, um dos motivos que acarretaram em sua saída. O zagueiro revelou que a proposta do Al-Duhail era mais vantajosa financeiramente do que a do Timão.

"Depois do dia 15 apareceu o Catar com um projeto que me atraiu, achei muito bom. Aí vou fazer o que? Na minha situação como atleta, me senti de certa forma desvalorizado, não vou mentir. Não sentei uma vez para conversar com o presidente, e eu queria ter conversado com ele. E eu quis porque precisava resolver a situação. Ainda tentamos pensar em uma forma de ajustar as coisas, porque saiu um pouco do controle do Corinthians, já que a situação chegou no Benfica. A proposta do Catar era melhor que a do Corinthians, de R$ 1 milhão a mais. Meu staff ainda sentou com eles para tentar de uma certa forma encontrar formas para resolver. Mas aí não quiseram me ouvir", disse.

Contratado pelo Corinthians em julho de 2023, o zagueiro contou na entrevista que não recebeu o valor acordado com o clube paulista em relação aos direitos de imagem.

"Temos contrato de imagem e de carteira. A carteira esteve sempre em dia ano passado, esse ano não sei, porque não recebi. Não recebi direito de imagem desde que cheguei. Não recebi um real", declarou.