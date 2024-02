Juventude oficializa a contratação do goleiro Mateus Claus

O Juventude confirmou nesta terça-feira mais uma contratação para a temporada 2024: o goleiro Mateus Claus, de 29 anos. O vínculo dele é até o final do Campeonato Gaúcho.

O jogador já teve o seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Com isso, ele está à disposição do técnico Roger Machado para a sequência do torneio estadual.

Nas últimas quatro temporadas, Mateus Claus defendeu as cores do Bahia. Antes, ele também passou pelas categorias de base do Internacional, e pelos profissionais do Marcílio Dias, Glória e do Brasil de Pelotas.

Mateus Claus é do Juventude ??? O goleiro, de 29 anos e 1m94, defendeu o Bahia nas últimas quatro temporadas e chega para reforçar a equipe Jaconera. ? Mais no site: https://t.co/ZK6EUTi0I1 #ECJ pic.twitter.com/WNuidqzui5 ? E.C. Juventude (@ECJuventude) January 30, 2024

Durante a carreira, o goleiro conquistou dois Baianos, uma divisão de acesso do Gaúcho e duas Copas do Nordeste.

Na segunda colocação do Gaúchão, o Juventude está com seis pontos, um a menos que o Internacional, líder do torneio. Na próxima rodada, o time encara o Grêmio, nessa quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), fora de casa.