Jesus marca, Arsenal bate o Nottingham Forest e diminui distância para o Liverpool no Inglês

Na tarde desta terça-feira (30), o vice-líder Arsenal visitou o Nottingham Forest, no estádio City Ground, em Nottingham (ING), pela 22ª rodada do Campeonato Inglês, e venceu por 2 a 1. Gabriel Jesus e Saka marcaram os gols dos visitantes, enquanto Awoniyi descontou.

Assim, os Gunners acumulam a segunda vitória consecutiva e se aproximam do líder Liverpool. No momento, a distância para a primeira colocação é de duas unidades. Porém, os Reds ainda jogam na rodada.

Por outro lado, o Forest amarga a segunda derrota consecutiva no torneio nacional. Com isso, estaciona nos 20 pontos, na 16ª posição ? segunda acima do Z3. A equipe está a apenas dois tentos da zona do rebaixamento.

Na próxima rodada, portanto, o Arsenal faz clássico contra o Liverpool, às 13h30 (de Brasília) de domingo (4), no Emirates Stadium, em Londres (ING). Mais cedo, a partir das 11 horas, o Nottingham Forest visita o Bournemouth, no Dean Court, em Bournemouth (ING).

Os gols de Arsenal e Nottingham Forest

Após muito tentar no primeiro tempo, o Arsenal conseguiu abrir o placar apenas na etapa complementar. Aos 19 minutos, Gabriel Jesus recebeu passe após cobrança de lateral, invadiu a área e tocou entre as pernas do goleiro Turner.

Sete minutos mais tarde, Odegaard cortou passe no meio de campo e, rapidamente, acionou Gabriel Jesus no contra-ataque. O brasileiro, então, encontrou Bukayo Saka, que dominou na área e chutou cruzado para ampliar a vantagem no marcador.

Já na reta final da partida, aos 43 minutos, o Nottingham Forest descontou com Awoniyi, que ganhou de Saliba na área, girou e bateu para superar o goleiro David Raya. O time da casa até pressionou para tentar empatar, mas não foi o suficiente.