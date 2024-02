Lateral do Inter será julgado por abuso sexual na Espanha, diz jornal

O lateral Hugo Mallo, atualmente no Inter, será julgado na Espanha por abuso sexual antes do jogo entre Espanyol e Celta de Vigo, disputado em 24 de abril de 2019. A informação é do Diário As.

O que aconteceu

O ex-capitão do Celta é acusado de ter colocado as mãos por baixo da roupa da mulher que fazia o mascote do time adversário. O episódio teria acontecido no gramado do estádio Cornellà-El Prat, pouco antes do início da partida, quando os jogadores se cumprimentavam em fila.

A suposta vítima disse que Mallo apalpou os seios dela. Segundo o jornal espanhol, ela prestou queixa à polícia no dia seguinte. Em junho daquele ano, a mulher depôs à Justiça, e o outro mascote foi ouvido como testemunha — o Espanyol tem um casal de periquitos como mascotes.

O lateral de 32 anos prestou depoimento em julho de 2019 e se disse inocente. Ele afirmou que cumprimentou os jogadores e os mascotes normalmente, que o vídeo do momento não mostra nenhum "movimento anormal" e que estava focado na briga do clube contra o rebaixamento no Campeonato Espanhol.

Casal de periquitos, mascotes do Espanyol Imagem: Joan Valls/Getty

O julgamento será realizado em 11 de julho no Tribunal Criminal 19 de Barcelona. O caso chegou a ser arquivado provisoriamente em setembro de 2019, tendo sido reaberto em maio de 2021. As partes foram intimadas para um julgamento oral, marcado inicialmente para 25 de maio de 2023, mas que foi adiado.

Advogados da vítima e o Ministério Público pedem uma pena de 24 meses de multa. Mallo será julgado por abuso sexual e não como agressão sexual seguindo o Código Penal vigente na época.