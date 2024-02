Hakimi perde pênalti, e Marrocos é eliminado pela África do Sul nas oitavas da Copa Africana

Um dos principais favoritos ao título da Copa Africana, o Marrocos foi eliminado da competição nesta terça-feira, quando perdeu para a África do Sul por 2 a 0. No Estádio Laurent Pokou, na Costa do Marfim, os sul-africanos venceram com gols de Evidence Makgopa e Teboho Mokoena no segundo tempo.

Agora, a África do Sul enfrenta Cabo Verde nas quartas de final do torneio. A disputa por uma vaga nas semifinais será neste sábado, às 17h (de Brasília), no Estádio Charles Konan Banny.

Marrocos era uma das seleções favoritas ao título da Copa Africana. Os marroquinos surpreenderam o mundo do futebol na última Copa do Mundo, disputada no Catar, ao chegarem na semifinal.

O jogo

O primeiro tempo terminou com o placar zerado, apesar de Marrocos dominar as oportunidades. Depois do intervalo, a África do Sul inaugurou o marcador aos 11 minutos. Evidence Makgopa recebeu entre os zagueiros e saiu na cara do gol. O atacante tocou na saída do goleiro marroquino e fez 1 a 0.

Aos 37 minutos, Marrocos teve um pênalti assinalado a seu favor, após a finalização de El Kaabi explodir no braço de um defensor sul-africano. O lateral Hakimi, do Paris Saint-Germain, assumiu a responsabilidade da cobrança, mas carimbou o travessão. A bola desviou no poste e saiu.

Nos acréscimos, a situação ficou ainda pior para os marroquinos com a expulsão de Sofyan Amrabat. Nos minutos finais, aos 49, Mokoena fez um golaço de falta da entrada da área e deu números finais à partida.

Mali bate Burkina Faso e se classifica

Também nesta terça-feira, horas antes, Mali avançou para as quartas de final com uma vitória por 2 a 1 sobre Burkina Faso. Edmond Tapsoba (contra) e Lassine Sinayoko marcaram para os vencedores. Bertrand Traoré, de pênalti, descontou no segundo tempo.

Nas quartas de final, Mali vai enfrentar a Costa de Marfim. Os marfinenses eliminaram o Senegal nos pênaltis na última segunda-feira. A partida será no sábado, às 14h, no Estádio da Paz de Bouaké.