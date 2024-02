Guardiola confirma que Haaland estará à disposição para o próximo jogo do Manchester City

Após quase dois meses fora dos gramados por conta de uma lesão em um dos pés, o goleador Erling Haaland estará à disposição de Pep Guardiola para o próximo jogo, contra o Burnley. Durante entrevista coletiva nesta terça-feira, o treinador do Manchester City confirmou que o norueguês, assim como todo o elenco, terá condições físicas.

"É a primeira vez que ele [Haaland] está disponível. Temos todo o elenco em forma. Estamos mais fortes. Ele é um jogador importante para nós", disse.

PEP ? Ele (Haaland) está de volta. Teremos todo o elenco, estaremos mais fortes. Ele é um jogador importante para nós. pic.twitter.com/jsaEzSvko5 ? Manchester City (@ManCityPT) January 30, 2024

Haaland desfalcou o Manchester City nos últimos 10 jogos, sendo cinco no Campeonato Inglês, dois no Mundial de Clubes, dois na Copa da Ingleterra e um na Liga dos Campeões. A última partida em que o atacante esteve em campo aconteceu no dia 6 de dezembro, diante do Aston Villa, pela 15ª rodada da competição de pontos corridos.

Além de Haaland, o Manchester City também poderá contar os retornos de Akanji e John Stones, que também estavam sendo desfalques por conta de lesão.

"Não temos lesões. Manu [Akanji] está de volta, treinando bem e não sente o joelho. John também. Essa é a melhor notícia. A parte importante da temporada começa agora. A Copa da Inglaterra e a Liga dos Campeões está chegando e, claro, a Premier League. É importante que tenhamos todos disponíveis", falou.

Manchester City e Burnley se enfrentam no Etihad Stadium nesta quarta-feira, às 16h30 (de Brasília), em jogo válido pela 22ª rodada do Campeonato Inglês.