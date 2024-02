Fora dos planos, Lucas Lima disputará torneio no Catar pelo Santos

Fora dos planos do técnico Fábio Carille, o meio-campista Lucas Lima foi integrado ao grupo de jogadores do Santos que disputará a Equality Cup (Copa da Igualdade), no Catar. A delegação alvinegra viaja ao país catari na madrugada desta quinta-feira.

Desde a reapresentação do Santos, Lucas Lima vinha treinando de forma separada do elenco no CT Rei Pelé. Ele vive relação conturbada com a nova diretoria do clube, presidida por Marcelo Teixeira, após recusar quatro propostas de outros times para sair.

Sem uma definição, o Peixe decidiu mandar o jogador para o torneio no Oriente Médio e tentar recolocá-lo na vitrine do futebol do exterior. A informação foi publicada inicialmente pela Trivela e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Além de Lucas Lima, o Santos enviará outros atletas fora dos planos ao Catar, como o goleiro Paulo Mazoti, o lateral Pedrinho, o zagueiro Derick, o volante Vinícius Balieiro e os meio-campistas Ed Carlos e Ivonei.

Outro que disputará a competição é o atacante Weslley Patati. Ele faz parte do plantel comandado por Fábio Carille, mas irá para ganhar mais experiência antes de integrar o grupo profissional do Peixe.

Já o lateral esquerdo Dodô e o atacante Mendoza, que também vêm treinando separado, não estarão na delegação. O colombiano, inclusive, negocia sua transferência para um clube turco, enquanto o defensor seguirá cumprindo com o seu cronograma no CT Rei Pelé.

No Catar, o time alternativo do Santos enfrentará o Shanghai Shenhua, da China, o Zenit, da Rússia, que conta com o meia Claudinho e o atacante Artur (ex-Palmeiras), além do Al-Duhail, do Catar, time de Philippe Coutinho e também do zagueiro recém-chegado Lucas Veríssimo (ex-Corinthians).