Ex-Corinthians e Flamengo, Vítor Pereira fecha com time da Arábia Saudita

Vítor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, será o novo técnico do Al-Shabab, da Arábia Saudita. O treinador português estava sem clube desde abril de 2023, quando foi demitido pelo clube carioca.

Segundo informações do jornal português O Jogo, Vítor Pereira aceitou a proposta da equipe saudita, 11ª colocada no campeonato nacional. O time, que possui o belga Yannick Carrasco como grande estrela, buscava suprir a saída do técnico Vitor Biscan.

O veículo português informou que o treinador já assinou contrato com o Al-Shabab. O clube planejava fechar a contratação de Vítor Pereira antes do reinício do Campeonato Saudita, que retorna no dia 15 de fevereiro.

O técnico português tenta dar a volta por cima em sua carreira. Renomado em Portugal, Vítor Pereira se aventurou no futebol brasileiro entre os anos de 2022 e 2023. Em sua primeira temporada, à frente do Corinthians, levou a equipe paulista ao vice-campeonato da Copa do Brasil, conquistada pelo Flamengo.

Após isso, anunciou sua saída do Corinthians por questões familiares. Todavia, no início de 2023, foi oficializado como novo treinador do Flamengo, o que gerou polêmica e irritou a torcida corintiana na época. Com desempenho ruim, o técnico português foi demitido pelo time carioca em abril, três meses após sua chegada.