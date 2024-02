Ex-atacante do Liverpool não cumpre prazo e é expulso de casa após divórcio

O ex-atacante do Liverpool Jermaine Pennant, falido há um ano, foi expulso de casa após se divorciar. A informação é do jornal The Mirror.

O que aconteceu

Pennant era casado com Jess Impiazzi desde 2022, mas se separaram no início deste mês. Ela descobriu que foi traída pelo ex-jogador em Ibiza, na Espanha.

Jess deu o prazo de um mês para que Jermaine saísse de casa, porém ele não foi cumprido. De acordo com o The Mirror, ele estava encontrando dificuldades para achar um novo local depois que foi declarado falido.

"Ele esperava poder reconquistá-la enquanto viviam sob o mesmo teto", disse uma fonte próxima a Jess ao The Sun.

Polêmicas enquanto jogador

Jermaine Pennant passou por clubes como Arsenal, Watford, Leeds e Liverpool, mas as polêmicas fora de campo o atrapalhavam.

Em 2018, ele foi demitido do Billericay por gravar e vender vídeos sexuais ao lado de sua esposa Alice Goodwin, na época.

Em outubro de 2022, Pennant foi investigado depois de descobrirem uma plantação de maconha em uma mansão de sua propriedade.