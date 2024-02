Escalações: Corinthians e São Paulo têm times definidos para o Majestoso

As escalações de Corinthians e São Paulo para o clássico de logo mais, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista, já estão definidas. Pelo lado do Timão, o técnico Mano Menezes promoverá o retorno de Romero ao ataque. O paraguaio começou no banco de reservas a partida contra o São Bernardo. Já pelo lado do Tricolor, Thiago Carpini aposta na volta de Lucas Moura e Rafinha ao time titular após serem preservados dos últimos jogos.

A escalação do Corinthians completa para enfrentar o São Paulo tem: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Fausto Vera e Maycon; Rojas, Romero e Yuri Alberto.

Já a escalação do São Paulo completa para o clássico de daqui a pouco conta com: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia e Alisson; Wellington Rato, Luciano e Lucas Moura; Calleri.

Os mandantes, comandados por Mano Menezes, não contam com o meia Rodrigo Garro, que não teve seu contrato registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF no prazo necessário. Além do argentino, o Timão não terá o lateral esquerdo Diego Palacios, por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda

Pelo lado do São Paulo, o técnico Thiago Carpini não tem à disposição James Rodríguez (controle de carga), Igor Vinícius (edema na posterior da coxa direita) e Rodrigo Nestor (cirurgia no joelho esquerdo).

Esse é o primeiro clássico das duas equipes em 2024. O Corinthians vive um momento negativo neste início de temporada, tendo somado uma vitória, na estreia, e duas derrotas, a última delas para o São Bernardo, mesmo com um homem a mais desde os 14 minutos do primeiro tempo.

O São Paulo, por sua vez, tem uma situação mais tranquila. Com técnico novo, o time ainda não perdeu neste ano, somando duas vitórias e um empate. Agora, o Tricolor vai em busca da tão sonhada quebra de tabu em Itaquera, onde jamais venceu desde a inauguração do estádio corintiano, em 2014.

A tendência é de casa cheia nesta terça-feira, na Neo Química Arena. Embora o Corinthians não tenha divulgado a quantidade de ingressos vendidos antecipadamente, o clube espera receber mais de 40 mil torcedores em Itaquera para o primeiro Majestoso do ano.