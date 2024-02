Entenda por que São Paulo deve ter força máxima contra o Corinthians

O São Paulo enfrenta o Corinthians, hoje, às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela quarta rodada do Campeonato Paulista. O Majestoso acontece dias antes da Supercopa do Brasil, que será disputada entre o Tricolor e o Palmeiras, no domingo, no Mineirão, mas isso não significa que o técnico Thiago Carpini preservará os principais nomes do seu elenco.

Após o clássico, o São Paulo terá mais quatro treinos para se preparar para a primeira decisão do ano, três deles com todo o elenco à disposição, uma vez que a atividade no dia seguinte ao jogo costuma ser regenerativa para os atletas titulares.

Sendo assim, Thiago Carpini terá tempo suficiente para promover ajustes na equipe, trabalhando insistentemente alguns pontos que julga importantes, e os jogadores também poderão descansar de maneira adequada, dentro do possível, devido ao intervalo um pouco maior entre as partidas.

Indo a campo contra o Corinthians com o time considerado ideal por Carpini, o São Paulo também poderá testar a sua principal formação antes da Supercopa do Brasil. É claro que um ou outro nome presente na escalação do Majestoso pode não estar no time que enfrentará o Palmeiras, mas a expectativa é de que a base da equipe seja a mesma em ambos os compromissos.

Rafinha, por exemplo, é um jogador que pode não começar entre os titulares contra o Corinthians, até porque voltou a treinar com o restante do elenco há poucos dias, mas tem grandes chances de ser titular contra o Palmeiras. O mesmo vale para Lucas, poupado dos últimos jogos após ser substituído com cãibras contra o Santo André, mas que voltou a trabalhar com o grupo nesta segunda-feira.

Já James Rodríguez, que ainda não foi inscrito no Campeonato Paulista, é desfalque certo para o clássico contra o Corinthians. O jogador vem realizando um trabalho individualizado, com foco no controle de carga, e pode voltar a ser relacionado para a Supercopa do Brasil, contra o Palmeiras.

Fato é que, independentemente das escalações utilizadas nesses dois clássicos, o São Paulo inicia uma semana decisiva, na qual os resultados dessas partidas certamente ditarão o ambiente do clube no curto prazo.