Entenda o entrave entre Flamengo, Botafogo e Corinthians por Matheuzinho

Do UOL, no Rio de Janeiro

O futuro de Matheuzinho segue indefinido. Com propostas iguais de Botafogo e Corinthians nas mãos, Flamengo e lateral divergem sobre o destino.

O que aconteceu

A forma de pagamento é diferente, mas o valor total é igual. As propostas chegam a 4 milhões de euros (R$ 21,2 milhões). O Glorioso pagaria à vista e o Timão colocou 3 milhões de euros fixos mais 1 milhão por metas.

O Flamengo prefere o rival carioca. John Textor e Rodolfo Landim têm boa relação nos bastidores e o rubro-negro se inclina para este lado. O dono da SAF alvinegra foi aos Estados Unidos para fazer a proposta oficial pelo jogador.

O jogador quer o Corinthians. Além de ter gostado do ambiente do clube, ele também tem um desejo familiar por trás da escolha.

O entrave no empréstimo desgastou a relação dos clubes. O Corinthians soltou uma nota oficial que não agradou o Flamengo, que também reprovou a maneira como a situação foi conduzida.

Matheuzinho chegou a recusar uma proposta do Red Bull Bragantino. O Flamengo não é contra a negociação, mas, no primeiro momento, tentou um empréstimo por um pedido de Tite.

Corinthians e Botafogo aguardam uma decisão. No entanto, caso siga o impasse, podem buscar novos alvos.

Canal do Flamengo no WhatsApp

Quer saber tudo o que rola com o Flamengo sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.