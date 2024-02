Raphael Veiga, do Palmeiras, é o meia com mais gols no mundo desde 2020

Raphael Veiga tem vivido grande fase no Palmeiras neste início de Campeonato Paulista de 2024. O jogador é artilheiro do torneio e da equipe com quatro gols marcados em três jogos disputados. Com 79 bolas na rede, Veiga é o meia com mais gols no mundo desde 2020, segundo dados do Sofascore.

Nessa lista que classifica os meias mais goleadores, Veiga é seguido por Bruno Fernandes (73), Anderson Talisca (71), Dániel Gazdag (69) e Mirko Ivanic (59). Porém, apenas Veiga, o português Bruno Fernandes, do Manchester United, e o sérvio Mirko Ivanic, do Red Star Belgrade, possuem essa quantidade de gols por um único clube.

Em seu primeiro ano no Verdão após retorno de empréstimo do Athletico-PR, em 2020, Veiga marcou 18 gols, assim como em 2021 e 2023. Em 2022, foi às redes em 21 oportunidades.

? Raphael Veiga é o meia com mais gols marcados no mundo em toda a nossa base de dados desde o início de 2020! ?? ? 18 gols em 53 jogos em 2020 ? 18 gols em 54 jogos em 2021 ? 21 gols em 48 jogos em 2022 ? 18 gols em 60 jogos em 2023 ? 4 gols em 3 jogos em 2024 pic.twitter.com/P2ZRD4ZJDj ? Sofascore Brazil (@SofascoreBR) January 29, 2024

No Verdão desde 2017, Veiga soma 273 partidas e 86 gols marcados. Com isso, ele ocupa a 24ª posição entre os maiores artilheiros da história palmeirense. Em 2023 Veiga terminou o ano como artilheiro e garçom da equipe, com 18 gols e 18 assistências.

Com mais dois gols, o camisa 23 do Verdão iguala a Dudu na primeira colocação no ranking de jogadores que mais marcaram pelo Palmeiras no século XXI. O camisa 7 do Verdão está parado desde agosto de 2023 devido a uma cirurgia no joelho direito após grave lesão.

Buscando aumentar sua vantagem na artilharia do Paulistão, Raphael Veiga está à disposição do Palmeiras para o confronto contra o Red Bull Bragantino, que será na quarta-feira. O duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista acontece no Estádio Nabi Abi Chedi, em Bragança Paulista, às 19h30 (de Brasília).