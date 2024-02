Em busca de atacante, Palmeiras consulta situação de Willian José, do Real Betis

O Palmeiras ainda busca completar seu elenco para a temporada de 2024 e quer mais um atacante para compor o grupo. Com isso em mente, o clube consultou o estafe de Willian José, que tem contrato com o Real Betis, da Espanha, até junho de 2026.

A notícia do interesse do Verdão no atleta foi veiculada inicialmente na imprensa espanhola e confirmada pela Gazeta Esportiva. O clube, porém, não abriu negociação no momento.

No Brasil, Willian José jogou por São Paulo, Grêmio e Santos, seu último clube em território nacional antes de ser ir ao futebol europeu, em 2014. Na Europa, tem passagens por Real Madrid Castilla, Maldonado, Las Palmas, Real Sociedad e Zaragoza, todos da Espanha, e Wolverhampton, da Inglaterra.

O atacante de 32 anos chegou ao Real Betis em 2021, por empréstimo da Real Sociedad. No ano seguinte, foi comprado pelo Betis, onde está atualmente. Por seu clube atual, ele soma 110 jogos, 27 gols e oito assistências.

Na atual temporada, Willian José fez 27 jogos, 17 como titular. Com dez gols marcados, é o artilheiro do clube na temporada. ALém disso, ainda soma dois passes a gol.