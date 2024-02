Douglas Costa destaca importância de conversa com Diniz para acerto com o Fluminense

O Fluminense anunciou no último domingo a contratação do atacante Douglas Costa. O jogador estava livre no mercado após deixar o Los Angeles Galaxy, dos Estados Unidos. O atleta revelou que estava perto do acerto com o Samsuspor, da Turquia, mas mudou de ideia após conversar com o técnico Fernando Diniz.

"Estava indo para a Turquia neste dia e aí o Diniz me ligou. Mandei cancelar o voo, a viagem, pois a conversa foi bastante reta e paralela. Depois o Fred me chamou na sequência e mudei totalmente o rumo da jornada da minha carreira. E minha esposa ficou super contente por estar voltando a viver no Rio de Janeiro", disse à Flu Tv.

Douglas Costa assinou contrato até o meio de 2025 com o Fluminense. O atleta vem treinando com elenco tricolor desde o fim de semana, mas ainda não tem data para estrear.

O atacante busca deixar para atrás a fraca passagem pelo Grêmio, em 2021. O jogador fez parte do elenco rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro, e foi alvo de duras críticas por parte da torcida durante seu período defendendo o Tricolor Gaúcho.

Segundo números levantados pelo Sofascore, juntando as passagens por Los Angeles Galaxy e Grêmio, Douglas Costa anotou apenas onze gols e dez assistências. O atacante participou de 79 jogos, sendo 54 como titular.