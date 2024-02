Dorival sobre ser chamado de ‘mentiroso’ por vice do Fla: "Assunto passado"

Novo técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior falou pela primeira vez sobre a declaração do vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, que o chamou de "mentiroso" após dar sua versão sobre a data de reapresentação pós-férias dos jogadores enquanto o treinador comandava o Rubro-Negro.

Tranquilo, não tem problema nenhum. Isso é um assunto passado, ficou pelo caminho. Tenho um respeito muito grande pela instituição, pelas pessoas que lá estão, e não é uma situação como essa que vai fazer com que eu perca o equilíbrio, que eu venha a público dar uma resposta. Eu tenho consciência do que aconteceu e ponto. O Flamengo foi fundamental na minha vida, vivi um momento importantíssimo e tenho um respeito muito grande pelas pessoas que lá estão

Dorival Júnior, após sorteio da Copa do Brasil na CBF

O que aconteceu

Marcos Braz e o diretor-executivo rubro-negro, Bruno Spindel, negaram a versão contada por Dorival Júnior. Em 2022, os jogadores tiraram 34 dias de férias após o final da temporada, o que causou polêmica.

O técnico disse que sua vontade era de que os jogadores voltassem no dia 19 de dezembro, enquanto Braz e Spindel afirmaram que, na verdade, a comissão queria o retorno no dia 3 de janeiro.

Dorival Júnior acabou não tendo o contrato renovado ao fim da temporada mesmo tendo sido campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022.