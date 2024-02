Dorival Júnior se esquiva de críticas de Braz e Spindel por polêmica no Flamengo: "É passado"

Dorival Júnior, técnico da Seleção Brasileira, se esquivou das críticas feitas por Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes do Flamengo. O treinador foi chamado de mentiroso por declarações acerca de uma polêmica envolvendo as férias dos jogadores pouco antes do fim de sua passagem pelo Rubro-Negro, em 2022.

Os dirigentes rubro-negros negaram a versão contada por Dorival no final do ano passado. Em 2022, os jogadores tiraram 34 dias de férias após o final da temporada, o que causou polêmica.

Dorival disse que sua vontade era de que os jogadores voltassem no dia 19 de dezembro, enquanto Braz e Spindel afirmaram que na verdade a comissão se posicionou para que os atletas retornassem no dia 3 de janeiro. Questionado sobre a crítica dos diretores do Flamengo, o treinador da Seleção desconversou e disse ter consciência da verdade.

"É um assunto passado, ficou no caminho, tenho um respeito muito grande pela instituição e pelas pessoas que lá estão. Não é uma situação como essa que vai fazer com que eu perca o equilíbrio, que venha a público dar uma resposta. Tenho consciência do que aconteceu e ponto. Para mim é muito importante, o flamengo foi fundamental na minha vida, um momento importantíssimo", afirmou.

Dorival Júnior foi oficialmente apresentado! ? Boa sorte ao novo comandante na nossa Seleção! ??#PaixaoPelaAmarelinha ?: Staff Images / CBFhttps://t.co/DSXdWtXP60 pic.twitter.com/tCzImb6LW1 ? CBF Futebol (@CBF_Futebol) January 11, 2024

Em 2022, o Flamengo foi campeão da Libertadores sob o comando de Dorival Júnior. No final da temporada, o treinador chegou a negociar sua renovação com a equipe, mas encerrou as conversas após o clube demonstrar interesse em Vítor Pereira, que havia deixado o Corinthians.

Dorival Júnior se tornou treinador da Seleção Brasileira no final há menos de um mês. Depois de vencer a Copa do Brasil pelo São Paulo, em 2023, o treinador assumiu a vaga deixada por Fernando Diniz, do Fluminense.