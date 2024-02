De volta ao Brasil, medalhista dos Jogos de Inverno da Juventude encontra lenda em visita ao COB

Depois de conquistar uma medalha histórica para o país nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude Gangwon 2024, o bronze no snowboard cross, Zion Bethonico está de volta ao Brasil. O catarinense fez uma visita às instalações do Comitê Olímpico do Brasil (COB) nesta terça-feira, onde foi recebido pelo Presidente do COB, Paulo Wanderley.

Ele ainda teve um encontro especial com a lenda do esporte de neve no país, Jaqueline Mourão, atleta do esqui cross-country que tem oito participações olímpicas (entre Jogos de Inverno e Verão). Zion escutou conselhos, recebeu apoio e celebrou poder estar perto de uma atleta histórica do país.

"Fiquei honrado em ter encontrado a Jaqueline Mourão, que abriu os caminhos para os esportistas da neve aqui no Brasil. Ela me parabenizou pela medalha. Isso é muito legal e eu fiquei muito feliz por tê-la encontrado aqui", declarou.

"Esse encontro foi totalmente inesperado, pois estou aqui no Brasil para o CAGE (Curso Avançado em Gestão Esportiva). Quando vi a medalha do Zion, fiquei muito feliz e a emoção me tomou, porque ele realizou um sonho meu, de todo atleta. Pude conversar com ele e a mãe dele e me colocar à disposição para ajudar no que for preciso. Muito legal também receber dele esse olhar de admiração e escuta atenta, fiquei emocionada com esse encontro. Ele tem um futuro promissor pela frente", disse Jaqueline.

Protagonista de uma conquista histórica, o jovem quer mais e já projetou a sua participação nos Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina 2026. "Agora, o que eu espero para o futuro é continuar evoluindo e garantir a minha vaga em 2026. Chegando lá, espero vencer. Essa é a minha meta", ressaltou Zion, aos 18 anos.

"Finalmente uma medalha que eu realmente me orgulho" - BETHONICO, Zion. O craque falou sobre a alegria de conquistar o ? para o ?? e contou qual foi seu diferencial na disputa. Confere aí ? pic.twitter.com/SKl8qkHuPu ? Time Brasil (@timebrasil) January 20, 2024

O jovem esteve acompanhado de sua mãe, Camila Pereira, e visitou as novas instalações do Centro de Treinamento do COB na parte da manhã, quando também foi recepcionado pelo vice-presidente da Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBN), Carlos Eduardo Barros, funcionários locais, membros do Curso Avançado em Gestão Esportiva (CAGE), do Instituto Olímpico Brasileiro, além de representantes da Comissão de Atletas do COB (CACOB).

"Essa medalha inédita do Zion representa bastante. Ele é um garoto de futuro brilhante e já mostrou a sua capacidade nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude. Tenho certeza de que essa conquista histórica vai abrir portas e incentivar ainda mais o desenvolvimento dos esportes de neve no país", disse o presidente do COB, Paulo Wanderley.

Para deixar registrada a história feita nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude, Zion Bethonico fez uma doação especial para a Memória Olímpica do COB. O jovem ofereceu o colete que usou durante as eliminatórias e finais do snowboard cross na disputa em Gangwon para se juntar ao acervo olímpico material do Comitê.