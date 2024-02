Mano escala Romero no Corinthians, e Carpini usa Lucas no SPFC; veja times

Corinthians e São Paulo estão escalados para a partida da 4ª rodada do Campeonato Paulista. O Majestoso começa às 19h30 (de Brasília), na Neo Química Arena.

Escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon, Fausto Vera e Rojas; Romero e Yuri Alberto.

Escalação do São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, Luciano e Lucas; Calleri.

Mano Menezes não fez muitas mudanças em relação ao time que perdeu para o São Bernardo: Romero está de volta. O paraguaio havia iniciado a partida do ABC no banco e retorna aos 11 titulares — Hugo também retorna no lugar do lesionado Palacios. Garro, por outro lado, não conseguiu ser regularizado e fica fora.

Thiago Carpini recolocou Lucas, poupado nas últimas rodadas, no time — ele formará ataque ao lado de Luciano e Calleri. O experiente lateral Rafinha é a outra novidade e estreará na temporada.

Os times voltam a jogar no domingo (4). O Corinthians encara o Novorizontino pelo estadual, enquanto o São Paulo disputa o título da Supercopa do Brasil diante de outro rival, o Palmeiras.