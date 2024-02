Corinthians x São Paulo: veja onde assistir ao vivo e horário do clássico

Do UOL, em São Paulo

Corinthians e São Paulo se enfrentam hoje, na Neo Química Arena, às 19h30 (de Brasília), pela 4ª rodada do Campeonato Paulista.

O jogo vai passar ao vivo na CazéTV (Youtube) e no Paulistão Play (pay-per-view). O Placar UOL também acompanha a partida em tempo real.

O Corinthians acumula duas derrotas seguidas no torneio. A equipe de Mano Menezes tropeçou diante do Ituano e do São Bernardo e vem para o Majestoso pressionada pelos torcedores.

Já o São Paulo está invicto no Paulistão. O time de Thiago Carpini venceu duas vezes, contra Santo André e Portuguesa, e empatou com o Mirassol — o Tricolor lidera o Grupo D.

Os times voltam a jogar no domingo (4). O Corinthians encara o Novorizontino pelo estadual, enquanto o São Paulo disputa o título da Supercopa do Brasil diante de outro rival, o Palmeiras.

Corinthians x São Paulo

Data: 30 de janeiro de 2024, às 19h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Transmissão: CazéTV (YouTube) e Paulistão Play (pay-per-view)