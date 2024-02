Corinthians prepara homenagem aos 70 anos da conquista de título histórico

O Corinthians está organizando uma cerimônia em homenagem aos 70 anos da conquista do Campeonato Paulista de 1954.

O que aconteceu

Além do título, naquele ano também era celebrado o IV Centenário de São Paulo, o aniversário de 400 anos da capital do estado.

Para se sagrar campeão, o Corinthians empatou com o Palmeiras por 1 a 1 na penúltima rodada e venceu o campeonato, que ficou marcado como o "título que vale por 100 anos".

A cerimônia acontecerá no dia 6 de fevereiro, às 19h10, no Memorial Corinthians. A celebração terá entrada gratuita.

Título histórico

O Paulistão do IV Centenário entrou para a história do Corinthians como uma das conquistas mais importantes. A taça coroou uma geração que venceu três torneios Rio-São Paulo (1950, 1953 e 1954) e três Paulistas (1951, 1952 e 1954).

O Corinthians entrou em campo com Gilmar; Homero,Alan, Idário e Goiano; Roberto, Cláudio, Luizinho; Baltazar, Rafael e Simão. O técnico na época era Oswaldo Brandão.

Nos 26 jogos do campeonato de 1954, o clube somou 18 vitórias, seis empates e duas derrotas.