Corinthians rebate Veríssimo sobre contrato e exibe mensagens a empresário

O Corinthians divulgou uma nota oficial rebatendo a versão de Lucas Veríssimo sobre o impasse envolvendo a assinatura de contrato do jogador.

O que aconteceu

O clube do Parque São Jorge afirmou que enviou o pré-contrato para ser assinado no início de janeiro. O comunicado exibe um print da mensagem, disparada no dia 4 ao empresário do atleta, Paulo Pitombeira.

O Alvinegro paulista alegou que, diante da falta de resposta, entrou novamente em contato 15 dias depois. No novo e-mail, o Corinthians afirma que precisa "avançar com o tema" e que aguardava "comentários ou o documento assinado".

O Corinthians lamentou o episódio, mas ressaltou que sempre vai defender a "instituição e a marca" do clube. A compra de Lucas Veríssimo foi anunciada pelo presidente Augusto Melo, mas o jogador acabou sendo vendido pelo Benfica ao Al-Duhail, do Qatar.

O Sport Club Corinthians Paulista informa que, ao contrário do que disse o atleta Lucas Veríssimo em vídeo que circulou na tarde desta terça-feira (30), o clube enviou, em 4 de janeiro de 2024, ao estafe do jogador, o pré-contrato de trabalho para ser assinado. Diante da falta de resposta, uma cobrança por posicionamento foi feita pelo clube 15 dias depois (19/01). Os dois momentos estão registrados nos documentos anexados. Mais uma vez lamentamos o ocorrido, mas ressaltamos que sempre defenderemos a instituição e a marca Corinthians.

Corinthians divulga parte de e-mail enviado ao empresário de Lucas Veríssimo com o pré-contrato do jogador Imagem: Divulgação/Corinthians

Corinthians divulga parte de 2º e-mail enviado ao empresário de Lucas Veríssimo cobrando a assinatura de contrato do jogador Imagem: Divulgação/Corinthians

O que Lucas Veríssimo disse

Hoje, o jogador cedeu entrevistas e falou sobre sua saída do Corinthians. Uma delas foi ao "Canal do André Hernan", colunista do UOL Esporte, no Youtube.

O zagueiro disse que se sentiu desvalorizado e que cobrou o clube pela assinatura do contrato. Veríssimo criticou a diretoria por ter "criado uma verdade para vender para o torcedor", e que recebeu ameaças por isso.

Negociações com o Corinthians: "Quando estava finalizando o campeonato [Brasileiro], o Corinthians, junto com o meu estafe, começou as negociações, junto com o Benfica também, para eu permanecer no clube. Achei isso muito bacana, porque eu estava vivendo aquilo ali e eu gostei bastante, porque eu ia permanecer e tudo mais. [...] Eu até comprei casa em São Paulo, porque eu ia permanecer ali. Tinham me apresentado era um contrato longo, dia 28 [de novembro] mais ou menos. No decorrer do mês, finalizou essas negociações, onde clube para clube estava tudo certo e clube para jogador também estava tudo ok. Eu dei meu 'ok' e faltava só a oficialização, colocar isso no contrato".

Temporada 2024 e sem assinar o contrato: "A gente se reapresentou no dia 7 de janeiro, e nisso tive uma, duas, três, quatro conversas com o Rubão [diretor estatutário de futebol], onde eu estava cobrando essa assinatura. Eu já vinha cobrando, e o meu staff também. Eu comecei a ficar preocupado, então comecei a cobrar e as coisas não apareciam. [...] Teve troca de e-mail entre Benfica e Corinthians, e ficou de assinar e tinha prazo para o dia 15 [de janeiro]. Como não foi assinado, o Corinthians abriu uma brecha. [...] Naquela semana eu tive uma conversa com o Rubão onde eu fui perguntar do contrato ele me disse que a gente assinar naquele mesmo dia, só que o tempo foi passando. O clube anunciou quatro jogadores nesse dia, duas renovações e duas contratações, e nada de resolver minha situação".

'Falava com eles direto': "Eu falava com eles direto, porque eu já vivi momentos de promessas que não aconteceram, então eu já tinha vivido na pele isso. E quando eu vi passando o tempo, as coisas não aconteciam, eu cobrava, meu estafe eu cobrava direto, todos os dias praticamente. Eu tive algumas conversas com o Rubão em relação a isso, cobrando ele. Com o presidente eu não tive contato, tanto é que também, mesmo depois que ele soube do Qatar também, não fez nem questão de sentar e conversar comigo".