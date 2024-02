Corinthians negocia com Flamengo a chegada do zagueiro Pablo

O Corinthians está negociando a chegada do zagueiro Pablo, que teve passagem pelo clube em 2017. Com pouco espaço no Flamengo, a diretoria do Timão entende que o defensor pode preencher o espaço deixado por Lucas Veríssimo.

Inicialmente, as tratativas com o Rubro-Negro indicam empréstimo. A contratação em definitivo, porém, não está descartada.

O interesse do Corinthians em Pablo foi divulgado inicialmente pelo UOL Esporte e confirmado pela reportagem da Gazeta Esportiva.

Fabinho Soldado, novo executivo de futebol do Timão, está liderando as negociações com o ex-clube. O Corinthians, vale lembrar, também tem o interesse na aquisição de Matheuzinho em definitivo.

Pelo Corinthians, Pablo participou de 51 jogos em 2017, com dois gols anotados. O atleta deu sua colaboração para a equipe que conquistou o Paulista e o Brasileiro daquele ano.

Já pelo Flamengo, Pablo participou de 47 duelos. Seu ano com mais jogos foi 2022, quando entrou em campo 22 vezes. Seu contrato com o Rubro-Negro é válido até final de 2025.

Aos 32 anos, Pablo ainda soma passagens por Avaí, Ponte Preta, Bordeaux e Lokomotiv.