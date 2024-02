Corinthians enfrenta Cianorte-PR na primeira fase da Copa do Brasil; veja sorteio completo

O sorteio das primeira e segunda fases da Copa do Brasil aconteceu na tarde desta terça-feira (30), na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Principal represente paulista nesta etapa do torneio, o Corinthians enfrentará o Cianorte, no dia 21 ou 28 de fevereiro, no Paraná.

Os demais representantes da Série A do Brasileirão nesta fase inicial: Atlético-GO x União, no Mato Grosso; Bahia x Moto Club, no Maranhão; Fortaleza x Fluminense-PI, no Piauí; Cruzeiro x Sousa, na Paraíba; Cuiabá x Real Noroeste, no Espírito Santo; Internacional x ASA, em Alagoas; Juventude x Iguatu, no Ceará; Criciúma x Operário VG, no Mato Grosso; Vasco x Marcílio Dias, em Santa Catarina.

O evento desta tarde distribuiu os 80 clubes que disputarão a competição desde a sua fase inicial em oito potes, com dez equipes em cada, separadas pelo ranking de clubes da CBF de 2024. Os 40 mais bem colocados (Potes A, B, C e D) jogam pelo empate, enquanto os demais 40 times (Potes E, F, G e H) atuam como mandante.

GRUPO 5 (time da direita atua como visitante e tem a vantagem do empate)@cianortefutebol x @Corinthians

Além disso, foram definidos no sorteio os chaveamentos visando os duelos da segunda fase. Vale destacar que já está pré determinado se o vencedor de um confronto na primeira fase jogará em casa ou fora na etapa seguinte.

Na segunda fase da Copa do Brasil, o vencedor do primeiro confronto (Grupo 1) encara o classificado do segundo duelo (Grupo 2) e assim por diante até o jogo entre quem avançar dos grupos 39 e 40. A fim de manter os critérios do sorteio, foi definido que serão mandantes nas partidas únicas da segunda etapa os clubes vencedores das chaves: 1, 4, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 25, 28, 30, 31, 33, 36, 38 e 39.

Portanto, caso passe pelo Cianorte, o Timão (Grupo 5) enfrentará na segunda fase o vencedor do embate entre Olaria-RJ e São Bernardo (Grupo 6), como visitante. Os duelos da segunda fase tem como data base os dias 6 ou 13 de março.

Por fim, além dos 80 clubes que iniciam na primeira fase, a Copa do Brasil conta com mais 12 equipes que entram na competição apenas a partir da terceira fase. São elas: Palmeiras, São Paulo, Red Bull Bragantino, Flamengo, Fluminense, Botafogo, Grêmio, Atlético-MG, Athletico-PR, Goiás, Ceará e Vitória. O torneio tem final prevista para os dias 3 ou 10 de novembro de 2024.

Confira todos os confrontos da primeira fase da Copa do Brasil:

Grupo 1: Sousa-PB x Cruzeiro

Grupo 2: Petrolina-PE x Cascavel-PR

Grupo 3: Anápolis-GO x Tombense

Grupo 4: Nova Venécia-ES x Botafogo-SP

Grupo 5: Cianorte-PR x Corinthians

Grupo 6: Olaria-RJ x São Bernardo

Grupo 7: Humaitá-AC x Sampaio Corrêa-MA

Grupo 8: Maranhão-MA x Ferroviário-CE

Grupo 9: Fluminense-PI x Fortaleza

Grupo 10: Manauara-AM x Retrô-PE

Grupo 11: Porto Velho-RO x Remo

Grupo 12: River-PI x Ypiranga-RS

Grupo 13: Real Noroeste-ES x Cuiabá

Grupo 14: Audax-RJ x Portuguesa-RJ

Grupo 15: Treze-PB x ABC-RN

Grupo 16: Grêmio Sampaio-RR x Brusque-SC

Grupo 17: Maringá-PR x América-MG

Grupo 18: Independente-AP x Amazonas-AM

Grupo 19: Operário-MS x Operário-PR

Grupo 20: Villa Nova-MG x Aparecidense-GO

Grupo 21: Moto Club-MA x Bahia

Grupo 22: Portuguesa Santista-SP x Caxias-RS

Grupo 23: Trem-AP x Sport

Grupo 24: Murici-AL x Confiança-SE

Grupo 25: Marcílio Dias-SC x Vasco

Grupo 26: Água Santa x Jacuipense-BA

Grupo 27: São Luiz-RS x Ituano

Grupo 28: Costa Rica-MS x América-RN

Grupo 29: União-MT x Atlético-GO

Grupo 30: Real Brasília-DF x São Raimundo-RR

Grupo 31: Rio Branco-AC x CRB-AL

Grupo 32: Athletic-MG x Volta Redonda

Grupo 33: Águia de Marabá-PA x Coritiba

Grupo 34: Capital-TO x Tocantinópolis-TO

Grupo 35: Operário VG-MT x Criciúma

Grupo 36: Itabaiana-SE x Brasiliense-DF

Grupo 37: ASA-AL x Internacional

Grupo 38: Itabuna-BA x Nova Iguaçu-RJ

Grupo 39: Iguatu-CE x Juventude

Grupo 40: Ji-Paraná-RO x Paysandu