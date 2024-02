Corinthians e São José farão o jogo de abertura da temporada 2024 da Liga de Basquete Feminino 

O jogo de abertura da temporada 2024 da Liga de Basquete Feminino já está definido. Corinthians e São José Basketball, clubes estreantes na competição, se enfrentarão em 1º de março, às 21 horas (de Brasília), no ginásio Wlamir Marques, em São Paulo.

O departamento técnico da LBF divulgou na última segunda-feira (29), a tabela de jogos do primeiro turno, prevista para ser disputada até 11 de abril.

No dia seguinte à estreia, dia 2 de março, rodada tripla com as estreias de Ituano Basquete e Unimed Campinas (11h, Ginásio Prudente de Moraes, Itu-SP), Sodiê Mesquita e SESI Araraquara, atual campeão, (16h, Arena Sodiê, Mesquita-RJ) e BAX Catanduva e AD Santo André (18h, Ginásio Anuar Pachá, Catanduva-SP).

Em 4 de março, o Ponta Grossa Basquete/LDPG receberá o Unisociesc/Blumenau para o primeiro jogo de LBF da história no estado do Paraná. A bola subirá às 18h30 no ginásio Borell Du Vernay, em Ponta Grossa. Último a estrear, o Sampaio Basquete enfrentará a Sodiê Mesquita em 5 de março, às 19 horas, em São Luís (MA).

Em 2024 a LBF terá número recorde de clubes participantes, serão 11 clubes na disputa pelo título do principal torneio da modalidade no país. A lista contém AD Santo André-SP, Bax Catanduva-SP, Corinthians-SP, Ituano-SP, Ponta Grossa Basquete/LDPG-PR, Sampaio Basquete-MA, São José Basketball-SP, SESI Araraquara-SP, Sodiê Mesquita-RJ, Unimed Campinas Basquete-SP e Unisociesc/Blumenau-SC.

"Será um ano histórico. Graças ao grande e árduo trabalho que realizamos nos últimos meses, em conjunto com estes 11 clubes, veremos uma LBF como nunca vimos antes", disse o presidente da liga, Valter Ferreira, no anúncio dos clubes participantes.

O formato de disputa será similar ao das últimas temporadas. Todos jogam entre si em turno e returno, totalizando 110 jogos na primeira fase. Os oito melhores colocados classificam-se aos playoffs, com séries melhores de três jogos nas quartas de final e semifinais, subindo para até cinco partidas na série final e decisiva.

A edição de 2024 será a 13ª da história da Liga, fundada em 2010. Em 2023, o SESI Araraquara conquistou o título inédito após derrotar o Sampaio Basquete-MA em série de cinco jogos. Com quatro títulos conquistados entre 2012 e 2017, a extinta equipe de Americana-SP segue como a principal vencedora da LBF.